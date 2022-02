윤석열, 탈북민 지원 강화 약속…"통일 위한 투자"

"탈북민은 먼저 온 통일"

취업·창업·영농 지원 대폭 확대

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 위기 가정 통합관리시스템 구축, '외상 후 스트레스 장애'(PTSD) 치료 등을 주된 내용으로 하는 탈북민 지원 공약을 내놨다.

윤 후보는 19일 '탈북민에 대한 지원 공약'을 통해 "탈북민은 '먼저 온 통일'로서, 먼저 온 통일을 홀대하면 '앞으로 올 통일'도 기약할 수 없다"며 이같이 밝혔다.

윤 후보 선거대책본부 측은 전체 탈북민 가운데 사회 취약계층 비율이 56%인 점, 2019년 고 한성옥 모자 아사 사건 등 탈북민 위기가구에 대한 지원체계가 허술한 점을 문제점으로 꼽았다. 선대본 관계자는 "탈북과정에서 겪는 트라우마는 정착의 가장 큰 어려운 요인이지만, 정착 과정에서 사회·문화적 차이로 인한 어려움에 따른 정신건강 문제를 관리할 수 있는 체계적인 치료시스템도 부족한 실정"이라고 설명했다.

이에 윤 후보는 탈북민에 대한 취업·창업·영농 지원을 대폭 확대하는 등 정착 초기에 집중 지원하는 시스템을 만든다. 이와 함께 탈북민 위기가정 통합관리시스템 구축, 탈북민의 PTSD 치료 지원 강화 등도 약속했다.

또 탈북민의 90%가 법률교육을 받아본 적이 없어 정착하는 과정에서 사기 등 민·형사 사건에 연루되는 경우가 있다는 점을 고려해 이들을 대상으로 한 법률상담과 소송대리 지원 등 법률적 조력도 강화할 계획이다.

윤 후보는 "탈북민에 대한 지원은 단순한 복지확대가 아니라 통일을 위한 투자"라고 강조했다.

