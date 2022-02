[올림픽] 빙속 차민규, 남자 1000ｍ 18위…김민석은 24위

[아시아경제 서믿음 기자] 지난 12일 남자 500m 경기에서 34초39의 기록으로 은메달을 차지한 차민규(의정부시청)가 2022 베이징동계올림픽 두 번째 메달 획득에 실패했다.

차민규는 18일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1000m 경기에서 1분9초69의 기록으로 18위를 차지했다.

10조 인코스에서 코닐리어스 커스틴(영국)과 함께 뛴 차민규는 첫 200m 구간을 16초29의 좋은 기록으로 통과했다. 그러나 이후 체력이 떨어지면서 속력을 지키지 못하고 저조한 기록을 냈다.

200~600m 구간 기록은 25초44, 600~1000m 구간 기록은 27초96이다.

남자 1500m 동메달리스트 김민석(성남시청)도 추가 메달을 획득하지 못했다. 7조에서 뛴 김민석은 1분10초08의 기록으로 24위에 머물렀다.

김민석은 인코스에서 아웃코스로 이동을 하다가 함께 달린 조던 스톨츠(미국)와 충돌을 우려해 속력을 줄였다. 주로 교체 구간에서 동선이 겹칠 경우 우선권은 아웃코스에서 인코스로 이동하는 선수에게 있기 때문이다.

금메달은 1분7초92를 찍은 토마스 크롤(네덜란드)이 차지했다.

로랑 듀브릴(캐나다·1분8초32), 호바르 홀메피오르 로렌첸(노르웨이·1분8초48)은 각각 은메달과 동메달을 목에 걸었다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr