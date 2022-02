[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 4,095 전일대비 70 등락률 +1.74% 거래량 39,927 전일가 4,025 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 미래에셋생명, 1조 즉시연금 항소심 패소…보험사들 긴장미래에셋생명, 서류 제출 없는 실손보험 빠른 청구서비스[보험 인싸되기]자회사 차리고 사내벤처 육성…보험사 "혁신이면 뭐든" close 은 지난해 4분기 영업이익으로 346억원을 기록해 흑자전환했다고 18일 공시했다. 매출액은 20% 줄어든 7804억원을 기록했고 순이익은 265억원을 기록해 흑자전환했다.

