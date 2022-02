◆서기관 및 기술서기관 승진

<서기관>

▲운영지원과 이희룡 ▲기획조정실 정책기획관 규제개혁법무담당관 황현정 ▲문화예술정책실 예술정책관 공연전통예술과 손미숙 ▲종무실 종무1담당관 이형수 ▲국민소통실 소통정책관 소통정책과 박수진 ▲저작권국 저작권정책과 채정재 ▲체육국 체육정책과 이정희 ▲체육국 체육정책과 조현성 ▲국립중앙도서관 기획연수부 기획총괄과 류은영

<기술서기관>

▲문화예술정책실 예술정책관 시각예술디자인과 이기영

