대상홀딩스, 지난해 영업익 1627억원…전년비 21.4% ↓

[아시아경제 이정윤 기자] 대상홀딩스 대상홀딩스 084690 | 코스피 증권정보 현재가 9,350 전일대비 300 등락률 +3.31% 거래량 186,110 전일가 9,050 2022.02.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대상홀딩스 "초록마을 지분 매각 확정된 사항 없어"[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[e공시 눈에 띄네]코스피-1일 close 는 지난해 영업이익이 전년 대비 21.4% 하락한 1627억3985만원이라고 18일 공시했다.

매출액은 12% 오른 4조2056억9184만원이라고 공시했다. 회사 측은 "자회사의 원재료비 증가에 따른 원가율 상승 및 매출 증진을 위한 광고비 상승으로 인한 판관비 증가"라고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr