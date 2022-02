건축·주택 분야 정통

[아시아경제 문채석 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 53,200 전일대비 200 등락률 +0.38% 거래량 10,522 전일가 53,000 2022.02.18 15:19 장중(20분지연) 관련기사 효성화학·티앤씨·첨단소재·중공업, 적십자사 아너스기업 선정효성중공업, 요코타 타케시 단독 대표로 변경효성그룹, 지난해 사상최대 실적…매출21.2조·영업익 2.7조 close 이 18일 양동기 부사장을 신임 대표이사로 내정했다고 밝혔다.

양 내정자는 서울대 건축학과를 졸업하고 1985년 대우건설에 입사했다. 대우건설에서 주택사업본부장, 건축·주택 상품개발 및 외주구매본부장을 역임했다. 건축·주택 분야에 정통한 인물이다.

효성중공업 관계자는 "양 내정자는 국내외 건설시장에서 쌓아온 풍부한 현장 경험과 영업 노하우를 바탕으로 효성해링턴플레이스의 브랜드 가치를 높이는 등 효성 건설사업의 내실을 다지고 사업 영역을 확대할 수 있는 적임자"라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr