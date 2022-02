與 "尹 어퍼컷, 보복정치 선언"… 이준석 "이런 집권여당 처음 봤다"

與 박성준 "역대 대선에서 이런 후보 없어"

野 김은혜 "정치보복 프레임"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 '어퍼컷' 세레모니를 둘러싸고 여권에선 계속해서 '보복 정치'를 하겠다는 정치적 의미라고 주장했다. 이에 국민의힘은 여권의 주장이 '프레임'이라며 맞섰다.

박성준 더불어민주당 선대위 대변인은 18일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 윤 후보의 '어퍼컷' 세레모니와 과격 발언 등을 두고 "정치적 쇼"라며 "보복 정치하겠다는 것을 선언하고 있다"고 해석했다.

그는 "어퍼컷을 구사해서 챔피언이 되는 경우는 거의 없다. 이 어퍼컷은 요행을 바라는 것"이라며 "저는 지금 윤 후보가 국내적으로 보복수사에 대한 것, 남북관계에 대해서는 선제타격을 하겠다는 등 상당히 위험한 발언들을 지금 하고 있다"고 진단했다.

그러면서 "대통령 후보로서 지금까지 역대 대선에서 이런 행동을 했던 후보는 없었다"고 지적했다.

앞서 지난 16일 JTBC의 한 방송에 출연한 진성준 민주당 의원도 어퍼컷 세레모니를 두고 "본인이 공언했던 것처럼 정치보복을 하겠다는 것"이라고 비판한 바 있다.

이날 박 대변인과 함께 출연한 김은혜 국민의힘 선대본 공보단장은 "히딩크 어퍼컷을 정치보복으로 염두에 두는 창의력에 대해 저는 박 의원께 무한한 존경심을 갖는다"며 "히딩크가 축구 이기고 나서 상대편 선수 찾아가서 위해를 가했나"라고 반박했다. 이어 "주술 프레임이 안 먹히니까 이제 정치보복 프레임이 들어오는 것"이라고 여권을 비판했다.

이날 이준석 국민의힘 대표도 CBS라디오에서 여권을 향해 "뭐 눈에는 뭐만 보인다고 세상을 좀 긍정적으로 밝은 눈으로 보면 좀 좋겠다"며 "이런 집권여당 처음 봤다. 네거티브와 무슨 주술, 신천지, 이런 것 갖고 선거를 치르려고 하는 게 참 어이가 없다"고 지적했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr