"네가 뭔데 파란 옷 입고 있냐" 선거 유세복 차림 시의원 폭행한 60대 체포

[아시아경제 김정완 인턴기자] 선거 유세복 차림으로 길을 걸어가던 시의원을 폭행하고 휴대폰을 뺏어 던진 60대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 안성경찰서는 17일 폭행 및 재물손괴 혐의로 60대 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 오후 4시 20분께 안성시내를 지나가는 B안성시의원을 밀치고 손등을 할퀴는 등 폭행한 혐의를 받고 있다.

그는 이 과정에서 B시의원이 112에 신고하기 위해 휴대전화를 꺼내자 이를 빼앗아 던져 파손한 혐의도 받고 있다.

폭행당한 시의원은 유세 옷을 입고 선거 운동을 하러 이동하던 중이었는데 A씨는 "네가 뭔데 파란 옷을 입고 있냐" "이재명 마누라냐"며 폭언을 하고 때린 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "A씨의 행위가 선거법에 저촉되는지 여부에 대해 수사를 진행 중"이라며 "구체적인 범행 동기는 추가 조사가 필요한 부분"이라고 말했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr