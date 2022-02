국내외 디지털 소외계층 아동에게 태블릿PC 500대 지원

[아시아경제 이민우 기자] 하나은행이 임직원이사용했던 업무용 태블릿PC를 재정비해 소외계층 아동들에게 제공한다.

하나은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 이 같은 태블릿PC 지원사업을 시행한다고 18일 밝혔다.

이에 따라 하나은행 임직원이 영업 현장에서 사용하던 업무용 태블릿PC 500대를 오작동 점검과 초기화, 소프트웨어 업데이트 등을 거쳐 교육용 태블릿PC로 바꾼 뒤 국내 지역아동센터와 미얀마, 필리핀 등 국외 공부방 등에 지원할 예정이다.

하나은행 ESG기획섹션 관계자는 "최근 비대면 교육이 보편화됨에 따라 소외계층 아동의 교육환경 개선을 위해 태블릿PC 지원 사업을 시행하기로 했다"며 "이번 지원 사업을 시작으로 하나은행에 자원 선순환 체계가 구축되고, 희망을 전하는 나눔 문화가 확산되기를 바란다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr