[클릭 e종목]"씨젠, 비코로나 제품 성장도 기대"…'적극 매수' 상향

[아시아경제 이정윤 기자] KTB투자증권은 18일 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 49,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,000 2022.02.18 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 씨젠, 진단키트의 힘… 역대 최대 실적 달성 씨젠, 지난해 영업익 6667억원…전년比 1.4% ↓코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안 close 에 대해 코로나19 재확산으로 진단키트 수요가 증가하고 비코로나 제품 매출이 증가할 것으로 예상되는 만큼 투자의견을 매수에서 적극 매수로 상향했다고 밝혔다. 다만 코로나 팬더믹 완화에 따라 올해 매출 역성장은 불가피한 만큼 목표주가는 8만원을 유지했다.

씨젠은 지난해 4분기 매출액 4100억원, 영업이익 1999억원을 기록했다. 지난해 말 글로벌 오미크론 바이러스의 확산으로 코로나19 진단키트 매출이 큰 폭으로 증가해 추정치를 상회했다는 평가다. 이지수 KTB투자증권 연구원은 "지난해 4분기에 이어 올해 1분기에도 코로나19 진단키트 매출 성장이 기대된다"면서 "전세계 코로나19 재확산으로 국내뿐만 아니라 유럽과 중남미 국가의 수요가 증가하고 있고 신규 고객 확보에 따른 비코로나 제품 매출 증가가 예상돼 올해 연간 실적 추정치를 상향 조정한다"고 했다.

씨젠은 인력 충원과 인센티브 지급 등으로 판매관리비가 증가했지만 수익성 높은 신드로믹 진단 제품과 변이진단키트 판매 증가로 영업이익률(OPM) 48.8%를 달성한 것으로 분석됐다. 신드로믹 진단 제품은 비슷한 증상을 일으킬 수 있는 병원체를 한번에 검사하는 증상 기반 진단 제품을 의미한다.

이 연구원은 "기존 PCR(유전자증폭)과 유사한 정확도로 30분~1시간 내 결과를 확인할 수 있는 Fast PCR 제품 출시로 신속진단키트 수요를 대체할 전망"이라며 "콘서트와 학교, 공항 등 다중이용시설에서 검사할 수 있는 이동형 현장검사실 모바일 스테이션에서 활용 가능할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

