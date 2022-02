[아시아경제 김혜민 기자] 알렉산더 루카센코 벨라루스 대통령이 핵무장 가능성을 시사했다.

17일 AFP 통신 등에 따르면 루카센코 대통령은 이날 국영통신인 벨타뉴스와의 인터뷰에서 "외부의 위협에 처하게 된다면 핵무기를 배치할 수 있다"고 발언했다.

그는 "우리의 적이 멍청하고 생각없는 행동을 한다면 우리 영토를 보호하기 위해 핵무기는 물론 그보다 더한 무기를 배치할 수 있다"고 덧붙였다. 그러면서 러시아에서 S-400 지대공 미사일 시스템을 수입, 수도 민스크 인근에 배치할 뜻을 밝혔다.

러시아는 최근 벨라루스와 합동 훈련을 한다는 명목으로 현지에 군 병력을 배치한 상태다. 루카센코 대통령은 "훈련이 끝나도 무기를 계속 벨라루스에 남겨둘 수 있다"고 언급하기도 했다.

