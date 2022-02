[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 17일 북한이 올해 김정일 국방위원장 생일 80주년(2월 16일)을 외부 메시지 발산보다 내부결속을 다지는 데 방점을 뒀다고 평가했다.

통일부 당국자는 이날 기자들과 만나 "북한이 김정일 위원장 생전의 여러 성과를 부각하고 문화·예술·스포츠 행사를 예년보다 다채롭고 규모 있게 주민 참여형 대중행사로 진행했다"며 이같이 밝혔다.

당국자는 지난 15일 백두산 인근 삼지연시에서 김정일 생일 80주년을 맞아 김정은 노동당 총비서 참석하에 중앙보고대회가 열렸지만 김 총비서가 별다른 언급을 하지 않았고, 북한이 김정일의 업적을 부각하면서도 군사 부문 치적을 거론하지 않은 점 등에 주목했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr