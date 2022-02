인천 앞바다에 '물고기 아파트' 인공어초 투하…축구장 42개 크기

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 수산자원 조성과 해양생태계 보존을 위해 옹진군 해역에 축구장 42개 크기의 인공어초를 새로 조성한다.

시는 오는 10월 옹진군 덕적·자월면 3개 해역 30㏊에 사업비 18억원을 들여 인공어초를 투하한다고 17일 밝혔다,

인공어초는 콘크리트나 철강재 등으로 만든 인공구조물을 바닷속에 투하해 어류 서식환경을 만들어 주는 '물고기 아파트'라고 할 수 있다. 이 구조물에 해조류가 붙어 번식하면 조류의 흐름을 완만하게 해줘 어류들 서식처나 산란장으로 이용된다.

시는 1973년부터 지난해까지 1만2237㏊ 규모의 인공어초를 조성했다. 한국수산자원공단 조사 결과, 인공어초 설치 해역은 일반 해역보다 꽃게·조피볼락·쥐노래미 등의 어획량이 약 2∼4배 증가하는 효과가 있는 것으로 나타났다.

시는 인공어초가 적지에 설치될 수 있도록 사전 현장 조사를 철저히 하고, 설치 이후에도 기능이 계속 유지될 수 있도록 폐어구 수거 등 사후관리를 강화할 방침이다.

인천시 관계자는 "인공어초를 설치함으로써 어족자원이 다양화하고 어획량이 증가하는 효과를 거두고 있다"며 "수산자원 조성을 위해 인공어초 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

