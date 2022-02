윤석열 국민의힘 대선 후보와 김학용 안성시 국회의원 후보가 17일 경기도 안성 서인사거리에서 유세를 마친 후 중앙시장을 둘러보고 있다./안성=김현민 기자 kimhyun81@

