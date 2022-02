[아시아경제 권재희 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,185 전일대비 10 등락률 +0.31% 거래량 463,511 전일가 3,175 2022.02.17 10:15 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 완전판매 실천 '금융소비자보호헌장' 선포보험사 공공의료데이터 활용…건보공단 이번엔 허용할까[보험 인싸되기]자회사 차리고 사내벤처 육성…보험사 "혁신이면 뭐든" close 은 지난해 영업이익이 2434억 200만원으로 전년 대비 112.16% 증가했다고 17일 공시했다.

매출액은 16조 6847억원으로 같은기간 2.85% 줄었다. 당기순이익은 4105억원으로 150.44% 늘었다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr