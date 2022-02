CJ프레시웨이, 외식 프랜차이즈에 '맞춤형 운영 매뉴얼' 제작 지원

[아시아경제 구은모 기자] CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 051500 | 코스닥 증권정보 현재가 39,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 96,491 전일가 39,000 2022.02.17 10:11 장중(20분지연) 관련기사 “역대 최대 순이익” CJ프레시웨이, 지난해 순이익 311억… 흑자전환물가 뛰어? 음식료株 가격 인상 수혜 기대[클릭 e종목]F&B 패자부활전 '비중확대'…실적 모멘텀 부각 톱픽은 close 가 외식 프랜차이즈를 위한 '맞춤형 점포 운영 매뉴얼'을 제작해 지원한다고 17일 밝혔다.

CJ프레시웨이의 비즈니스 솔루션은 상품 공급뿐만 아니라 재무, 노무, 마케팅 등 사업 운영에 필요한 부가적인 서비스를 지원, 고객사의 경쟁력을 강화하는 데 목적이 있다.

맞춤형 점포 운영 매뉴얼은 홀·주방 운영, 고객 서비스, 위생관리 등 기초 정보와 더불어 고객사 특성에 따른 매장 체크리스트, 식자재 보관 방법 등 맞춤형 정보를 제공한다. 프랜차이즈 본사는 체계화된 매뉴얼을 통해 효율적인 점포 관리를 할 수 있다.

CJ프레시웨이는 첫 사례로 맥주 프랜차이즈 금별맥주의 점포 운영 매뉴얼을 제작해 배포했다. 2019년부터 가맹사업을 시작한 금별맥주는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 타깃으로 한 메뉴와 인테리어로 인기를 얻어 현재 전국 65개 매장을 운영 중이다.

CJ프레시웨이 관계자는 “식자재 유통업계 선두 기업으로서 고객사 성공을 위해 외식업 관련 비즈니스 솔루션을 개발하는 등 다양한 지원을 아끼지 않고 있다”며 "앞으로 비즈니스 솔루션 역량을 더욱 강화해 고객사와 동반 성장하는 '푸드 비즈니스 파트너'로서 제 역할을 다할 것"이라고 말했다.

