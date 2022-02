“프리미엄이 대세”…신세계百, 침대 매출 27%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 올해 겨울 집콕 트렌드 확산으로 실내 생활과 수면에 대한 관심이 높아지고 있다.

17일 신세계백화점의 침대 매출은 지난해 12월부터 올해 1월까지 전년 동기 대비 27.4% 신장했다. 이에 신세계백화점은 다양화, 세분화 되고 있는 수요에 맞춰 차별화된 콘텐츠를 선보이고 있다.

강남점은 이달 18일부터 다음달 17일까지 274년 전통의 스위스의 명품 매트리스인 ‘로비바’ 팝업 스토어를 진행한다. 대전신세계 아트앤사이언스에서는 이달 21일부터 다음달 27일까지 ‘시몬스 블랙’ 팝업을 준비했다. 신세계까사도 지난해부터 프리미엄 침대 수입 및 자체 매트리스 전문 브랜드를 소개하며 고급화 전략에 나섰다.

신세계백화점 관계자는 "한파와 집콕 트렌드가 맞물리며 수면에 질을 좌우하는 프리미엄 침대가 지속적으로 인기를 얻고 있다”며 앞으로도 점점 커지는 수면 관련 시장에서 여러 콘텐츠를 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

