[아시아경제 구은모 기자] 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 55,700 전일대비 700 등락률 +1.27% 거래량 74,051 전일가 55,000 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 강성부 KCGI 대표 "산업銀, 한진그룹 견제역할 실패"신용도 다 오르는데 항공· 호텔· 자동차부품은 더 어렵다위드코로나에 오히려 풀 죽은 '여행주' close 은 종속회사인 칼호텔네트워크의 제주KAL호텔의 영업을 전부 종료한다고 16일 공시했다. 회사 측은 “코로나19로 인한 경영악화 및 최근 5년간 누적 손실중인 제주KAL호텔의 매각을 통한 유동성 확보가 필요했다”고 영업정지 사유를 밝혔다. 회사 측은 매각 대금으로 차입금 상환 등 재무구조 개선을 추진한다는 방침이다. 영업정지일자는 오는 4월30일이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr