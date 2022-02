文대통령, '불출마' 유은혜에 격려전화…'개학 준비 만전'

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 지난 15일 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관에게 전화를 걸어 개학 준비에 만전을 기해 달라고 당부한 것으로 16일 알려졌다.

청와대 관계자에 따르면 문 대통령은 전날 오후 유 장관과의 통화에서 "코로나19 확진자가 급증하는 상황에서 등교 개학 등 학생들의 안전을 각별히 신경써달라"는 취지의 주문을 했다.

문 대통령의 이번 전화는 오미크론 변이 확산을 앞두고 주무부처 장관에게 개학 준비를 철저히 해 달라는 당부의 의미도 있지만, 유 부총리의 지방선거 불출마 선언에 대한 감사와 격려를 표현하기 위한 것이라는 해석도 나온다.

유 부총리는 이날 오전 정부세종청사에서 진행한 신학기 학교 방역 관련 브리핑에서 "유 부총리는 "온전한 학교의 일상회복을 위해서 교육부 장관으로서 끝까지 책임을 다하겠다"며 불출마를 공식화했다.

그는 불출마 이유에 대해 "교육부 장관으로서 엄중한 상황에서 우리 아이들의 안전과 학교를 지키는 것에 최선을 다하는 것이 소명이라고 판단했다"며 "문재인 정부의 국무위원회 한 사람으로서 대통령과 함께 마지막까지 소임을 다하도록 하겠다"고 밝혔다.

