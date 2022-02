[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 864 전일대비 1 등락률 +0.12% 거래량 442,672 전일가 863 2022.02.16 14:22 장중(20분지연) 관련기사 한국테크놀로지, NFT 백서 마무리 단계… “사업 순항”한국테크놀로지, 채권 압류 판결 받아…"이의신청 완료"대우조선해양건설, 서초 ‘에르메티아’ 오피스텔 분양 시작 close 는 한국거래소의 후원을 통해 기관 투자자 및 애널리스트를 대상으로 온라인 기업설명회를 개최한다고 16일 공시했다.

화상으로 실시되는 이번 기업설명회에는 한국테크놀로지 신용구 대표 등 임원진이 주요 사업현황과 함께 신사업 실행전략을 발표할 예정으로 알려졌다.

회사는 공공성이 요구되는 ▲부동산 시행사업 ▲부동산 NFT 및 메타버스 사업 ▲ 건축 및 주택사업 등에 대한 진행 과정을 설명하고 사업의 미래 가치와 효용성을 중심으로 IR을 진행할 방침이다.

회사 관계자는 “이번 온라인 기업설명회는 한국거래소가 후원하는 만큼 공공성과 신뢰성이 어느 정도 보장된 것이라 생각한다”고 말했다.

또 “부동산 NFT 코인 백서 마무리가 순조롭게 진행 중”이라며 “신규 사업들이 당사의 캐시카우 역할을 할 것이라고 생각한다”라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr