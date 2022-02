정재훈 사장, 신고리5·6호기 건설현장 안전점검

[아시아경제 세종=이동우 기자] 한국수력원자력은 정재훈 사장이 지난 15일 신고리5,6호기 건설현장과 협력사를 방문해 중대재해 예방을 위한 현장 안전 실태를 점검했다고 16일 밝혔다.

정 사장은 신고리5,6호기 현장에서 2300t 크레인 해체작업, 타워크레인 설치 작업에 대한 안전 점검을 수행하고 현장을 통제하는 안전상황실에서 안전관리 이상 여부 등을 확인했다.

이어 건설현장 협력사 현장소장들과 간담회를 마련해 안전한 현장을 위해 함께 노력할 것을 당부했다. 앞서 정 사장은 지난 3일 월성 2발전소 현장을 방문하는 등 안전경영 활동을 강화하고 있다.

한수원은 오는 4월 16일까지 ‘중대재해 예방 특별 강조기간’으로 지정하고 사고 예방에 만전을 다하고 있다.

한수원은 협력사에 대한 안전보건경영시스템 인증비용 지원, 안전위해요소 발견시 누구나 작업중지를 요청할 수 있는 ‘세이프티 콜’(safety call) 제도 도입 등 현장 중심의 안전 강화 활동을 전개하고 있다.

정 사장은 “중대재해가 발생하지 않도록 안전보건관리를 더욱 공고히 할 것”이라며 “한수원 직원 뿐 아니라 협력사 직원 등 모두가 ‘출근하는 모습 그대로 안전하게 퇴근하는 일터’를 만들겠다”고 강조했다.

