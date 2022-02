[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 16일 최근 발생한 스토킹 범죄에 대해 안타까움을 표하며 안전 대책 마련을 촉구했다.

문 대통령은 이날 참모회의에서 "스토킹 범죄에 대한 제도적 보호 조치가 이루어졌음에도 불구하고, 또다시 사건이 발생해서 매우 안타깝다"며 이같이 말했다.

앞서 지난 14일 서울 구로구에서 스토킹 범죄로 경찰의 신변보호를 받아오던 여성이 살해된 사건을 가리키는 것으로 보인다.

문 대통령은 "스토킹 범죄 피해자 안전 조치의 실효성을 높이는 구체적인 방안을 검·경이 조속하게 강구하여, 여성들의 안전한 일상을 지켜주기 바란다"고 말했다.

