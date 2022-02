롯데컬처웍스, 드라마 '서른 아홉' 기획·제작

롯데컬처웍스 '서른, 아홉' 제작

콘텐츠 경쟁력 갖춘 종합 스튜디오 구축

[아시아경제 이이슬 기자] 롯데컬처웍스(대표 최병환)가 JTBC스튜디오와 드라마 '서른, 아홉'을 기획·제작해 선보인다.

16일 첫 방송되는 JTBC 수목드라마 '서른, 아홉'은 마흔을 코 앞에 둔 세 친구의 우정과 사랑, 삶에 대한 깊이 있는 이야기를 다루는 현실 휴먼 로맨스를 그린다. 피부과 원장 차미조 역은 배우 손예진, 연기 선생님 정찬영은 전미도, 백화점 코스메틱 매니저 장주희는 김지현이 각각 연기한다.

영화 '82년생 김지영'·'너의 결혼식', 드라마 '남자친구'의 유영아 작가가 집필하고, 드라마 '런 온'의 공동 연출자인 김상호 감독이 연출을 맡았다.

롯데컬처웍스는 드라마 '서른, 아홉'을 통해 유영아 작가와 두 번째로 합을 맞추게 됐다. 앞서 유 작가와 함께 워킹맘의 이야기를 그린 '82년생 김지영'을 통해 다양한 연령의 공감과 이해를 이끌어낸 바. 이번에는 마흔을 앞둔 여성의 마음을 다룬다.

롯데컬처웍스의 콘텐츠 사업을 담당하는 롯데엔터테인먼트는 영화 '신과함께' 시리즈, '82년생 김지영', '모가디슈' 등 국내 영화를 투자·배급하고, 할리우드 대형 배급사 파라마운트 픽처스의 영화를 수입·배급한다.

아울러 공연, 드라마, 뉴미디어 콘텐츠(미드폼·숏폼) 등 폭넓은 영역으로 사업을 확장하며 종합 엔터테인먼트 기업의 면모를 갖춰가고 있다. 새롭게 선보이는 드라마 '서른, 아홉'에 이어 '콘크리트 마켓'(가제), '4분 44초' 등 다양한 유형의 시리즈물을 선보이겠다는 각오다.

롯데컬처웍스 관계자는 "지난해 2월 곽정환 드라마사업부문장 영입을 통해 콘텐츠 제작 능력을 강화했다. 기존 영화 위주의 콘텐츠 포트폴리오를 다각화해 드라마 분야에 의미 있는 사업자로서 범위를 확장하고 성장시키겠다"며 "첫 기획개발 작품으로 야심차게 준비한 드라마 '서른, 아홉'에 따뜻한 관심 부탁드린다"고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr