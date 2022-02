업스테이지, 소프트웨어 개발자 위한 '업스테이지 톡' 개최

24일 오후 8시부터 온라인 개최

[아시아경제 차민영 기자] 국내 인공지능(AI) 전문 스타트업 업스테이지가 오는 24일 소프트웨어 개발자들과 온라인으로 만날 수 있는 '업스테이지 톡' 행사를 개최한다고 16일 밝혔다.

업스테이지 톡은 2020년 업스테이지의 사내 기술 강연으로 시작됐다. 이번 행사는 업스테이지 현직 엔지니어들의 경험을 공유하는 강연과 참석자들에게 질문을 받는 패널토크 등 3개 세션으로 구성됐다.

이번 업스테이지 톡의 주제는 ‘프론트, 백엔드 개발자가 AI 회사에서 뭐해요?’로 ▲업스테이지에서 소프트웨어 엔지니어가 하는 일 ▲소프트웨어 엔지니어로 일하는 즐거움과 어려움 ▲소프트웨어 엔지니어들의 커리어 및 업무 관련 Q&A 순으로 진행될 계획이다.

연사로는 아마존에서 소프트웨어 엔지니어로 근무했던 민창현 엔지니어, 전 네이버 OCR 기술 리더를 역임한 이준엽 PM과 삼성전자 경력의 백수영 엔지니어 등 업스테이지 현직자들이 참여한다.

행사는 24일 오후 8시부터 온라인으로 진행된다. 사전 참여 신청은 16일부터 23일까지 일주일 간 업스테이지 SNS 페이지를 통해 가능하다. 행사 종료 후 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 발표 영상과 자료도 공유할 예정이다.

김성훈 업스테이지 대표는 “이번 업스테이지 톡은 국내 최고의 AI 기업인 업스테이지에서 근무하는 현직 소프트웨어 엔지니어들의 이야기를 들어볼 수 있는 기회"라며 “앞으로도 다양한 분야의 개발자들과의 교류를 강화할 것"이라고 밝혔다.

