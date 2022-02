“사이다와 맥주가 만났다”…GS25, 모디슈머 주류 ‘맥싸’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 더쎄를라잇브루잉과 손잡고 수제 맥주와 사이다를 혼합한 모디슈머(음식을 조합해 즐기는 사람) 상품 ‘맥싸’를 선보인다고 16일 밝혔다.

맥싸는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 맥주와 사이다를 2:1의 비율로 혼합해 골프 등 레포츠 활동 시 가볍게 즐기는 것에서 착안해 만들어진 수제 라거맥주다. 알코올 도수는 3.2%로, 황갈색의 수제 라거 맥주에 스위스산 천연 레몬향을 황금 비율로 혼합했다.

수제맥주의 섬세하고 풍부한 풍미를 극대화하기 위해 ▲독일 할러타우 지방에서 수확한 블랑 아로마 홉 ▲스웨덴, 네덜란드의 필스너 맥아 ▲독일의 유명 양조장 바이엔슈테판의 라거 효모 등 전세계 명품 맥주 원료가 총동원됐다.

GS리테일 관계자는 "실제 맥주와 사이다를 혼합해서 즐기는 것 보다 더 청량감이 있고 풍미 또한 극대화 될 수 있도록 수 십번의 시제품 테스트 끝에 이번 상품을 선보이게 됐다”며 “MZ세대를 중심으로 성장하고 있는 저도주 수요에 부응하는 열한번째 명품 수제맥주가 될 것”이라고 말했다.

