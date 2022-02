부산시, ‘민간주관 전시회·국제회의 지원사업’ 참여 기업 모집

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 ‘2022년 부산광역시 민간주관 전시회·국제회의 지원사업’을 추진하고 사업에 참여할 업체를 모집한다.

사업 추진은 부산의 대표 전시회를 육성하고 기업의 자생력을 높이기 위해 이뤄졌다.

사업은 민간이 주관하는 전시회와 국제회의에 대해 임차비, 마케팅비 등 행사 개최비, 전문가 컨설팅과 성과분석, 홍보 등을 지원하는 것이다.

전시회는 8건 내외로 건당 최대 1억원, 국제회의는 2건 내외로 건당 최대 4000만원까지 지원된다.

부산시는 올해부터 전년도 성과를 심사에 반영해 매년 진행하는 우수 전시회를 부산의 대표 전시회로 키워나가고 민간주관 행사 지원의 사업 목적을 살리기 위해 공공성이 강한 기관은 지원대상에서 제외할 계획이다.

시는 행사별로 최대 3~5회까지만 지원하는 일몰제를 재시행해 다수의 업체가 혜택을 받을 수 있도록 할 예정이다.

이 외에도 부산에서 장기적인 비전과 전략을 가지고 브랜드화를 꾀할 수 있는 전시 컨벤션 행사에 높은 점수를 부여한다.

시는 ▲사전 설명회 ▲사후 전문가 피드백 ▲맞춤형 전문가 컨설팅 지원 확대 ▲실무중심의 재직자 전문교육 ▲정보통신기술(ICT) 접목 등을 지원해 지원 업체의 마이스 경쟁력을 높일 계획이다.

사업에 참여를 희망하는 업체는 오는 24일 오후 5시까지 전자우편 또는 일반 우편으로 제출하면 된다.

자세한 사항은 부산광역시 누리집 공고문을 확인하거나 마이스산업과 또는 부산관광마이스진흥회로 문의하면 된다.

코로나19로 전반적인 경기침체에도 불구하고 시는 작년 사업으로 생활·레저, 친환경, 도시재생, 문화예술 분야 등 전시회 9건, 웰니스, 식품, 모빌리티 산업 등 국제회의 3건을 지원해 경제적 파급효과 309억원, 고용유발효과 297명을 달성한 바 있다.

조유장 부산시 관광마이스국장은 “사업으로 지역의 경쟁력 있는 전시회를 지속 발굴해 부산 마이스산업의 성장 토대를 마련하고 나아가 마이스산업 활성화로 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr