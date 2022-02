北, 김정일 80돌 보고대회…김정은 참석했지만 '발언' 없어(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 김정일 국방위원장 80주년 생일을 기념, 백두산 인근 삼지연시에서 김정은 노동당 총비서가 참석한 가운데 중앙보고대회를 열었다.

조선중앙통신은 16일 "김정일 동지 탄생 80돌 경축 중앙보고대회가 2월 15일 혁명의 성지 삼지연시에 높이 모신 위대한 장군님의 동상 앞에서 진행되었다"고 전했다.

이날 김 총비서는 보고대회에 참석, 동상 앞에 꽃바구니를 진정하고 당 간부들과 함께 김정일 동상에 인사했다. 단 별도의 메시지를 냈는지 등에 대해서는 별도의 보도가 없었다.

행사에는 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원 당 조직비서, 김덕훈 내각 총리, 김 총비서의 동생인 김여정 부부장이 참석했다.

리일환 당 비서는 '백두의 혁명정신으로 위대한 김정일 동지의 위업을 끝까지 완성하자'라는 제목의 보고에서 "우리는 앞으로 100년이고 200년이고 위대한 김일성-김정일주의를 주체혁명 위업 계승 완성의 생명선으로 틀어쥐고 그것을 구현해나가는 길에서 사회주의 완전승리도 공산주의사회도 맞이할 것"이라고 주장했다.

백두산 인근의 삼지연시는 북한이 주장하는 '백두혈통의 뿌리'를 상징하는 곳이자 김정일의 고향이다.

