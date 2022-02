양평 병산리~양근리 '양근대교' 4차로로 확장된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 양평군 '양근대교'를 기존 2차로에서 4차로로 확장한다.

경기도 건설본부는 양평군 강상면 병산리에서 양평읍 양근리를 잇는 양근대교 2차로 1㎞ 구간을 폭 20m 4차로로 확장하는 '국지도 98호선 양평군 양근대교 도로 건설공사'를 추진키로 하고 사업지 내 편입토지 등에 대한 토지 보상계획을 공고했다고 16일 밝혔다.

이 일대는 남한강을 건너려는 차량과 남양평 IC(교차로)를 드나드는 차량 등으로 인해 만성 교통체증을 겪고 있다.

도는 이에 따라 오는 5월 말부터 양근대교 인근 토지 보상을 거쳐 2026년 말까지 도로 확장 공사를 마무리할 계획이다.

토지 보상 규모는 양근대교 인근 77필지 2만5369㎡다. 보상액은 감정평가 후 결정된다. 토지조서 등 열람은 이달 25일까지며 열람 내용에 이의가 있는 토지 등 소유자는 경기도 건설본부에 서면으로 이의신청을 할 수 있다. 열람 만료일부터 30일 내 토지면적 2분의 1 이상의 토지 소유자와 당해 토지 소유자 총수의 과반 동의를 얻어 감정평가업자를 추천할 수 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr