[아시아경제 조현의 기자] 일본의 코로나19 누적 감염자가 400만 명을 돌파했다.

15일 NHK에 따르면 이날 일본의 코로나19 확진자는 오후 6시 20분까지 8만4221명이 새로 파악됐다.

누적 확진자는 이로써 407만1290명을 기록했다. 지난 3일 300만명을 넘어선 지 12일 만에 400만명을 웃돈 것이다.

이날 코로나19 사망자는 236명이다. 하루 사망자로는 최다 기록이다.

