해수부, 교육부와 실습선 공동 건조…비용 줄이고 안전성 강화

[아시아경제 세종=이동우 기자] 해양수산부는 16일 세종정부청사에서 교육부 및 5개 교육청(인천·충남·전남·경북·경남)과 함께 수산계 고교생을 위한 공동 실습선 건조 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 수산계 고교 승선학과 학생들의 안전한 승선 실습을 위해 마련했다. 향후 항해사나 기관사로 근무하기 위한 해기사 자격 취득 과정에서 노후화된 실습선으로 인한 안전사고를 예방하고 실습 효과를 높이기 위해서다.

해수부는 교육부 등과 공동으로 실습선을 건조 및 운영할 경우 약 240억원을 절감한 420억원 수준으로 추정했다. 개별 건조 시 비용은 660억원 수준이다. 기본설계비 10억원으로 연도별 건조비는 해수부와 교육청이 5:5로 분담키로 했다. 건조 및 운영은 한국해양수산연수원이 담당한다.

새 실습선은 선박안전을 위해 국제협약과 선박설비기준에 의해 강화된 안전기준을 충족하고, 최신항해장비 등을 갖춰 지속가능한 어업 경쟁력을 확보할 예정이다.

문성혁 해양수산부장관은 “새로운 실습선이 건조되면 수산계 고교 학생들이 안전한 교육환경에서 높은 수준의 교육을 받게 될 것으로 기대된다.”라며, “앞으로도 수산 후계인력 양성과 수산계고교 활성화를 위해 지속적으로 교류와 협력이 있기를 희망한다”고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr