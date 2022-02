[아시아경제 이선애 기자] KT는 정보통신사업(클라우드 등) 자회사 케이티클라우드의 주식 1771만2048주를 약 1조7712억원에 취득한다고 15일 공시했다. 주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 올해 4월1일이다.

KT는 이번 주식 취득의 목적을 "Cloud 및 IDC 사업의 가치제고 및 전문기업으로 육성"이라고 전했다.

