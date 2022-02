[아시아경제 강나훔 기자] 홍원준 엔씨소프트 최고재무책임자(CFO)는 15일 진행된 2021년 실적발표 콘퍼런스콜에서 "올해 당사 게임에 대체불가토큰(NFT) 기술을 적용하는 준비가 순조롭게 진행 중"이라고 밝혔다.

홍 CFO는 "게임 내에 경제 시스템 자체가 아주 고도화되고 안정적으로 유지돼야 하는 게 NFT 또는 블록체인 기술을 적용하기 위한 제일 중요한 전제조건이라는 점을 아주 중요하게 생각하고 있다"라며 "블록체인 기술이 게임 유저들에게 지금까지 없었던 새로운 가치를 제공할 수 있어야 한다는 철학이 회사 내부적으로 확고하다"고 덧붙였다.

