담다닷컴, S2E 모델 기반 고객 맞춤형 서비스 제공

[아시아경제 이민지 기자] 담다닷컴은 쇼핑에 토큰과 포인트를 제공하는 S2E(Shopping to Earn·쇼핑 투 언) 모델을 기반으로 고객 맞춤형 서비스를 제공하겠다고 15일 밝혔다.

담다닷컴은 기존 플랫폼과 다르게 공급자와 판매자 간의 무한 경쟁에서 벗어나 이커머스 플랫폼 참여자들이 모두 상생할 수 있는 S2E 비즈니스 모델을 보유하고 있다. 공급자에게는 시장을, 판매자에게는 좋은 상품과 고객을, 소비자에게는 좋은 상품과 효용을 제공하는 글로벌 B(공급자)2b(셀러)2C(판매자) 기반의 플랫폼 기업이다.

담다닷컴을 이용하는 사용자수도 눈에 띄게 늘었다. 올해 1월 기준 누적 판매자수는 110명으로 전달 대비 32.5% 증가했다. 누적 팔로워 수는 183만8000명으로 같은기간 23.4% 늘었다. 누적 총매출액(GMV)은 1억1040만원으로 같은 기간 46.4% 성장했다.

최근 담다닷컴은 의류 제조·수출 기업인 한솔섬유로부터 전략적 투자를 받기도 했다. 두 회사는 다양한 사업 분야에서 교류와 협력을 추진해오고 있다.

신용산 담다닷컴 대표는 “S2E 아이덴티티에 부합하는 플랫폼을 구축할 것”이라며 “사용자들의 빅데이터를 바탕으로 AI, 블록체인 등으로 연결되는 ABC 디지털 테크놀로지를 구현할 것”이라고 말했다.

