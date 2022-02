[아시아경제 이민지 기자] 바이오로그디바이스 바이오로그디바이스 208710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,180 전일대비 125 등락률 -5.42% 거래량 1,070,736 전일가 2,305 2022.02.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 “일동제약” 후속 “임상3상완료 NEW바이오” 또 한번의 역사 기록![e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일바이오로그디바이스, 120억 규모 토지·건물 양도 close 는 경기도 용인시 기흥구 부근으로 본점 소재지를 변경한다고 15일 공시했다. 회사 측은 “업무 효울을 높이고 경영환경을 개선하기 위한 것”이라고 말했다.

