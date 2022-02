"포인트모바일, 아마존향 매출 증가 기대"

리서치알음 보고서

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 15일 포인트모바일에 대해 다수의 해외 고객사 확보로 본격적인 성장 구간에 진입했다고 분석했다.

이동현 리서치알음 연구원은 "아마존은 포인트모바일의 핵심 고객사"라며 "2024년 아마존이 신주인수권을 행사하면 2대 주주로 등극한다"고 설명했다.

이어 "아마존향 매출은 2019년 28억원에서 지난해 250억원으로 늘었다"며 "올해는 700억원 매출을 기대한다"고 덧붙였다.

이 연구원은 "아마존에 납품하던 산업용 PDA PM85는 망 인증을 받지 못해 물류창고 내부에서만 사용하고 있다"며 "지난해 10월 미국 이동통신사 버라이즌으로부터 LTE망 인증을 획득함으로써 실내외에 제약 없이 사용할 수 있다"고 분석했다.

그는 "올해부터 아마존의 미국 물류창고 뿐만 아니라 아마존 오프라인 매장에도 기기를 공급하기로 하면서 관련 매출액이 증가할 것"이라고 내다봤다.

아울러 "지난해 상반기에 발표한 아마존의 오프라인 백화점 개점 계획에 따라 산업용 PDA의 추가 납품도 기대한다"며 "아마존의 오프라인 백화점 사업이 본격화된다면 기존 아마존 오프라인 매장용 PDA 공급 실적을 기반으로 납품할 가능성도 있다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr