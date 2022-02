디케이락, 지난해 영업이익 83억…200원 현금배당

[아시아경제 이민지 기자] 디케이락 디케이락 105740 | 코스닥 증권정보 현재가 9,800 전일대비 280 등락률 +2.94% 거래량 173,943 전일가 9,520 2022.02.15 15:10 장중(20분지연) 관련기사 디케이락, 美 업체와 49억 규모 공급계약디케이락, 74억원 규모 토지·건물 취득디케이락, 74억원 규모 토지 및 건물 취득결정 close 은 지난해 영업이익으로 233% 늘어난 83억5607만원을 기록해 전년동기대비 233% 증가했다고 15일 밝혔다. 매출액은 20%로 855억4704만원을 기록했고 순이익은 83억659만원으로 흑자전환됐다.

디케이락은 보통주 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 15일 밝혔다. 시가배당율은 1.9%이고 배당금총액은 16억8998만원이다.

