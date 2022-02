제이브이엠, 안전보건경영시스템 인증 'ISO 45001' 획득

[아시아경제 이춘희 기자] 한미사이언스 계열사 제이브이엠 제이브이엠 054950 | 코스닥 증권정보 현재가 14,350 전일대비 350 등락률 +2.50% 거래량 18,885 전일가 14,000 2022.02.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 제이브이엠 '인티팜', 국제표준 솔루션 SLS 탑재한다제이브이엠, 작년 4분기 매출 343억원 '역대 최대'…해외 매출 호실적[유망업종·종목③]수출모멘텀 의료기기…레이, 엘앤씨바이오, 제이브이엠 close 이 안전보건경영시스템 국제인증 ‘ISO 45001’을 획득했다.

의약품 자동조제 및 자동화 전문기업 제이브이엠은 ISO 45001 공식 인증기관인 저먼서트로부터 산업재해 대응체계를 안정적으로 확립해 안전보건시스템을 확고히 구축했다는 평가를 받아 최종 인증을 받았다고 15일 밝혔다.

ISO 45001 인증을 위해 제이브이엠은 사전 종합계획을 수립하고 전문인력인 ‘안전 및 보건관리자’를 별도 채용해 관련 조직체계를 구축했다. 또한 사고 예방을 위해 전 사업장 구역 위험성 평가를 수시로 실시했다. 근로자의 안전보건을 위해 47종에 이르는 매뉴얼도 자체 작성했다. 이에 더해 사업장 내 안전 문화 정착을 위한 실무교육과 캠페인 등을 실시하고 사업장 내 안전 시설물을 보강하는 등 안전한 근무 환경 조성을 위한 다양한 노력을 기울여왔다.

이용희 제이브이엠 대표이사는 “인증 전부터 제이브이엠은 모든 사업장 내 근로자들에게 안전하고 쾌적한 환경을 제공하기 위한 노력을 기울여 왔다”며 “독립적으로 구축한 안전보건 관련 조직 및 시스템을 강화하고 수시로 진단·점검하며 산업재해 대응체계를 확립해 이번 인증을 획득하게 됐다”고 설명했다.

