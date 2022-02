정부, 우크라이나 현지 기업인과 핫라인 구축…"유사시 즉각 대응"

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 정부가 우크라이나 사태와 관련, 현지 기업과 중소·중견 수출 기업 지원을 위해 코트라·한국무역협회 등을 중심으로 기업인과의 핫라인을 구축한다.

이억원 기획재정부 1차관은 15일 제3차 우크라이나 사태 비상대응 TF 회의를 열고 "만일의 사태에도 실물경제 위축을 방지하고 금융시장 변동성을 최소화하기 위해 가용한 모든 정책 수단을 동원할 계획"이라며 이같이 밝혔다.

전날 대외경제안보전략회의를 통해 시나리오별 종합 대응 계획을 발표한 정부는 유사시를 대비해 관계부처 협업을 통해 후속 조치를 구체화하고 있다.

코트라 본부와 현지 무역관은 현지 대책반을 맡고 현지 기업인 등 비상 연락망을 가동하기로 했다. 중소·중견 수출 기업 대상으로 정보 전달과 애로 접수, 지원을 위한 웨비나도 이달 중 개최한다. 유사시에는 철도 운송 대체 방안(항공·해운)을 가동할 방침이다.

공급망 차질에 대비해 원자재·에너지·곡물 등 주요 품목의 물량 사전 확보, 국내 생산 확대, 수입 다변화 등 수급 불안을 최소화하고 업계 부담을 경감하기 위한 조치도 검토·시행한다.

군사적 충돌과 그에 따른 주요 서방국의 강도 높은 제재 및 맞대응이 현실화해 실물경제 및 금융시장 전반의 불확실성이 크게 확산하는 경우에 대한 비상조치 계획도 지속 고도화할 방침이다. 이 차관은 "유사시 즉각 대응이 이뤄지도록 기관별 액션 플랜(행동 계획)도 보완하겠다"고 말했다.

사태 발생 즉시 대외경제안보전략회의 및 부문별 점검회의를 소집하고 우크라이나 비상대응 TF를 중심으로 주요 지표 동향 및 대응 조치 상황 일일 점검 체계를 가동한다.

