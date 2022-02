문무일 전 검찰총장, 대한변협에 변호사 등록

[아시아경제 김형민 기자] 문재인 정부의 초대 검찰총장이었던 문무일 전 검찰총장(61·사법연수원 18기)이 변호사 개업을 신청했다.

15일 법조계에 따르면 문 전 총장은 최근 대한변호사협회에 변호사 등록을 했다.

문 전 총장은 2017년 7월 검찰총장으로 취임해 2019년 7월 퇴임한 뒤 모교인 고려대에 석좌교수로 임용됐다. 그는 검찰 내 대표적인 특수통 검사로 불렸다. 그는 검찰총장 취임 전 조현아 전 대한항공 부사장의 '땅콩 리턴' 사건 수사를 지휘했고 '성완종 리스트' 의혹 특별수사팀장으로 일했다.

검찰총장으로 취임한 뒤에는 박근혜 정부의 국정농단 사건과 이명박 전 대통령 뇌물·횡령 사건, 삼성 바이오로직스 분식회계 의혹 사건 등 이른바 '적폐 수사'를 진두지휘했다.

재임 기간 기자간담회를 통해 검찰의 잘못된 과거 사건처리에 대국민 사과하고 고(故) 박종철 열사의 부친과 형제복지원 피해자들을 만나 사과 입장을 전하기도 했다.

