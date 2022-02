국내 유니콘기업 18개로 역대 최다…중기부 "복수의결권 등 제도 보완"

1조 가치 비상장기업, 4년만에 6배 증가

지난해 두나무, 직방 등 7개 기업 추가돼

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부는 지난해 말 기준으로 확인된 국내 유니콘기업이 역대 최다인 18곳이라고 15일 밝혔다.

유니콘기업은 비상장기업으로 기업가치가 1조원 이상인 기업으로, 유니콘기업 수는 창업·벤처 생태계의 스케일업을 보여주는 중요한 지표로 인식되고 있다.

2020년 말 국내 유니콘기업은 13곳이었으며, 지난해 7곳이 추가되고 쿠팡, 크래프톤 등 2곳이 증권시장 상장으로 제외되면서 국내 유니콘기업은 총 18곳이 됐다. 이는 문재인 정부가 출범한 2017년(3곳)과 비교하면 4년 만에 6배나 증가한 수치다.

국내 유니콘 기업 18곳은 국제 비교 시 주로 인용되는 씨비인사이트(CB Insights) 등재 11곳과 중기부가 투자업계와 국내외 언론 등을 통해 추가 파악한 7곳을 모두 포함한 것이다. 씨비인사이트 기준으로는 미국(489곳), 중국(171곳), 인도(53곳) 등에 이어 세계 10위로 나타났다.

지난해 새롭게 탄생한 국내 유니콘기업은 상반기에 확인된 두나무(업비트, 가상자산거래소), 직방(부동산중개), 컬리(마켓컬리, 신선식품배송)와 하반기에 추가된 빗썸코리아(빗썸, 가상자산거래소), 버킷플레이스(오늘의집, 인테리어커머스), 당근마켓(중고거래플랫폼), 리디(리디북스, 콘텐츠플랫폼) 등 총 7곳으로 각자 분야에서 빠르게 성장한 스타트업들로 나타났다.

이번에 추가 파악된 유니콘기업들을 포함하면 지난해 말 기준 비상장기업으로 기업가치 1조원을 돌파한 이력이 있는 기업은 27곳으로 늘었다.

박용순 중기부 벤처혁신정책관은 "더 많은 유니콘 기업이 탄생할 수 있는 벤처 생태계를 조성하기 위해 올해 1조원 규모의 모태펀드 출자를 통해 2조원 이상의 펀드를 만들고 복수의결권, 스톡옵션 등 벤처·스타트업 관련 제도를 계속해서 보완해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr