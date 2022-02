메쉬코리아, 국내사업·MFC사업 부문에 각각 최병준·손창현 대표 선임

전문 경영인 체제 도입…유정범 CEO는 총괄 대표로 조직 신성장 동력 확보 주력

[아시아경제 김철현 기자] 유통·물류 브랜드 '부릉(VROONG)'을 운영하는 메쉬코리아(총괄대표 유정범)는 전사 조직개편을 통해 전문 경영인 체제를 도입했다고 15일 밝혔다. 각 부문별 책임 경영을 통해 의사결정의 효율성을 높여 성장 동력을 지속한다는 전략이다.

먼저 국내사업 부문은 최병준 대표가 이끈다. 메쉬코리아의 새벽배송과 더불어 풀필먼트 비즈니스가 급격히 성장함에 따라 국내사업 부문의 의사결정 권한을 강화시켜 매출과 손익 증대를 극대화하기 위한 것이다. 특히 국내사업 부문은 부릉의 전국 규모 퀵커머스와 풀필먼트 서비스, 빅데이터 기반의 IT 솔루션 서비스를 통합해 '원스톱 서비스'로 제공하는 역할도 맡는다.

지난해 운영본부 총괄로 메쉬코리아에 합류한 최병준 대표는 쿠팡, 우아한형제들, 테스코 등 유수의 기업을 거치며 24년간 공급망관리(SCM) 전략수립 전문가로 활약했다.

MFC(마이크로풀필먼트센터, 도심형물류센터) 사업 부문은 오티디코퍼레이션(OTD) 창업자이자 부동산 개발·공간기획 전문가인 손창현 대표가 지휘한다. 퀵커머스 전진 기지인 MFC의 전국적 확장과 더불어 각 물류거점을 전략적으로 활용함으로써 메쉬코리아의 부동산 사업 부문의 진출을 주도하는 역할을 맡기로 했다.

딜로이트안진에서 부동산 재무 부문을 자문하고 삼성물산 개발 사업부를 거쳐 2014년 오티디코퍼레이션을 설립한 손창현 대표는 부동산 자산을 명소로 탈바꿈 시키는 공간 기획 전문가다.

한편 메쉬코리아 창업자 유정범 대표이사는 총괄 대표로서 각 부문별 의사결정을 최종 조율하고 회사의 신규 비즈니스 기회 창출과 투자 유치에 집중할 방침이다.

메쉬코리아 관계자는 "이번 조직개편은 각 비즈니스 부문의 의사 결정 전문성을 높이고 신 사업 기회의 선제적 발굴과 육성을 위해 단행했다"며 "각 부문의 책임경영 확립으로 메쉬코리아가 퀀텀점프를 이루는 한 해가 될 것으로 예상한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr