커피베이, 모바일 멤버십 서비스 새 단장

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이는 서비스 경쟁력 강화를 위해 모바일 멤버십 서비스를 리뉴얼 오픈했다고 15일 밝혔다.

새롭게 단장한 커피베이 멤버십 앱은 매장 안내부터 메뉴 소개, 주문, 결제까지 한번에 가능하며, 선불카드 선물하기, 쿠폰 사용, 베이(스탬프) 적립 기능 등을 갖춰 고객의 이용 편의를 높이는데 중점을 뒀다.

멤버십 제도도 대폭 개편해 등급에 따라 기존보다 더 다양한 혜택을 선사할 수 있게 업그레이드 했다. 멤버십 등급은 패밀리, 실버, 골드, VIP 4단계로 제조 음료 1잔 당 적립되는 베이의 개수로 정해진다.

멤버십에 회원 가입만 해도 ‘패밀리’ 등급으로 지정되고, 베이를 1개 적립하면 ‘실버’ 등급으로 승급된다. 실버로 승급 시 아메리카노, 사이즈업 쿠폰을 각 1장씩 받을 수 있다.

실버 이후 베이 40개를 적립하면 ‘골드’로 승급되며, 등급 진입 시 아메리카노, 사이즈업, 500원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

골드 이후 베이 70개를 적립하면 ‘VIP’로 승급되며, 골드 등급 혜택에 추가로 카야토스트, 샷 추가 쿠폰을 제공받는다.

이 외에 베이 10개 적립 또는 3만원 이상 충전 시 아메리카노 쿠폰이 발행되는 상시 혜택도 있다.

