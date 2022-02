“할매니얼 입맛 저격”…옥션, ‘꿀 백설기’ 오늘 하루 최저가 판매

[아시아경제 전진영 기자] 옥션이 초특가 식품 프로모션 ‘옥션 별미’를 통해 15일 단 하루 동안 ‘스마일 꿀 백설기’를 온라인 최저가에 판매한다고 밝혔다. 할머니 입맛 음식을 선호하는 MZ세대 트렌드, ‘할매니얼’을 겨냥해 고객들이 인정한 후기 좋은 브랜드 떡을 선보인다.

대표 상품은 귀여운 스마일 캐릭터를 담은 백설기로, 옥션과 판매자가 협업해 리뉴얼 출시하는 제품이다. 국내산 멥쌀가루에 흑설탕과 흑임자를 섞어 만든 달달한 소스를 넣어 감칠맛이 일품이다. 자극적이지 않아 든든한 한 끼 식사는 물론 아이들 건강간식 등으로 다양하게 즐길 수 있다. 옥션은 ‘착한떡 스마일 꿀 백설기(1+1)’를 이날 하루만 30% 할인된 1만9900원에 판매하며, 옥션 별미를 통해 구매한 전원에게 찹쌀떡 3개를 덤으로 제공한다.

각종 할인쿠폰을 이용하면 더욱 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 지난 1년간 구매 내역이 없거나 신선·가공식품 카테고리 구매가 처음인 고객에게는 최대 1만원까지 추가 할인되는 ‘옥션 별미 30% 쿠폰’을 제공한다. 착한 떡 전용 쿠폰도 있다. 7000원 이상 구매한 모든 회원에게 최대 1만원까지 할인 가능한 ‘8% 할인쿠폰’을 제공한다. 스마일클럽 회원은 ‘10% 할인쿠폰’을 다운 받을 수 있다. 해당 쿠폰은 상품 상세 페이지에서 다운 받은 후, 결제 창에서 할인 적용하면 된다.

이밖에도 집콕 먹거리를 해결할 다양한 식품을 할인가에 선보인다. 새콤달콤한 과즙이 매력적인 ‘한라봉 소과(4kg)’는 2만4900원에, 안심하고 먹을 수 있는 ‘농협 세종대왕 쌀(10kg)’은 3만900원에 판매한다. ‘한우 육전용(300g)’은 1만4900원, ‘돼지왕구이(1+1)’는 2만1900원에 선보인다. 집에서 간편하게 만들어 먹을 수 있는 ‘핫케익믹스(3개)’는 1만5900원, ’당면만두(20개*2)’는 1만900원에 선보인다. 더 자세한 내용은 옥션에서 ‘옥션별미’를 검색하면 확인할 수 있다.

이장호 옥션 마케팅 팀장은 “코로나19로 어려움을 겪는 판매자와 소비자 모두 웃기를 바라며 스마일을 새긴 백설기를 옥션 별미로 선보인다”며 “고객 만족도 높은 제품을 단 하루 최저가는 물론 덤, 할인쿠폰 등 별미에서만 누릴 수 있는 다양한 혜택까지 더해 판매한다”고 말했다.

한편, 옥션 별미는 매주 화요일에 진행하는 옥션의 대표적인 식품 프로모션이다. 평균 고객만족도 4점 이상의 검증된 상품만을 엄선해 초특가에 선보이고 있다. 불만족 시 무료 반품 서비스도 제공한다. 옥션이 비용을 부담하는 ‘덤’ 혜택으로 판매자와 구매자 모두 만족도가 높은 행사다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr