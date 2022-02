[클릭 e종목]쏠리드, 실적 개선세 뚜렷…올해 큰 성장

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자가 15일 쏠리드에 대해 투자의견 매수와 목표주가 1만5000원을 유지한다고 밝혔다. 4분기 어닝 서프라이즈 실적 달성은 물론 올해 큰 이익 성장이 확실하다는 판단에서다. 이에 따라 국내 네트워크장비 업종 내 톱픽 종목으로도 제시했다.

김홍식 하나금융투자 연구원은 "수주 진행 상황 및 주요 지역별 매출 동향, 개발비 이슈를 감안할 때 2022년엔 2021년보다 한 단계 높은 이익 달성이 유력한 상황이며, 실적 개선에도 불구하고 주가 상승 폭이 미미해 가격 메리트가 높다"면서 "국내 5G 장비주 실적 개선에 대한 믿음이 낮은 현 시점이 매수 적기"라고 설명했다.

2022년 쏠리드의 이익 급증 양상이 전망된다. 물론 ORAN 개발 비용을 지난해 전액 상각 처리했더라면 2022년 이익 증가 폭은 더 크게 나타났을 수도 있다. 하지만 최근 기업회계 처리 동향을 감안하면 적정한 수준으로 평가된다.

개발비 상각 이연으로 인한 2022년 비용 증가 부담도 크진 않다. O-RAN 개발비용 상각이 2023년까지 이루어질 전망이기 때문이다. 마진율이 소폭 낮아질 수는 있겠지만 런던 지하철 공사, 미국 DAS 매출의 경우 Gross 마진율이 높은 사업이며 O-RAN 매출이 더해지면서 고정비 분담 효과가 클 전망이다.

