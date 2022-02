[골프토픽] ‘피닉스오픈 챔프’ 셰플러 "내가 ‘넘버 9’~"…람 1위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"내가 ‘넘버 9’."

‘피닉스오픈 챔프’ 스코티 셰플러가 14일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 5.86점을 받아 지난주 15위에서 6계단 도약했다. 이날 오전 미국 애리조나주 스코츠데일TPC(파71ㆍ7261야드)에서 끝난 웨이스트매니지먼트 피닉스오픈(총상금 820만 달러) 우승으로 포인트를 쌓았다. ‘플레이오프(PO) 챔프’ 패트릭 캔틀레이(이상 미국)와 연장 세번째홀까지 가는 사투를 펼쳐 더욱 스포트라이트가 쏟아졌다.

욘 람(스페인)이 여전히 1위, 콜린 모리카와(미국)가 2위다. 캔틀레이는 3위로 올라섰다. 빅토르 호블란(노르웨이) 4위, 로리 매킬로이(북아일랜드)가 5위다. 더스틴 존슨이 6위에서 추격하는 상황이다. 브룩스 켑카(이상 미국) 역시 피닉스오픈 공동 3위와 함께 20위에서 15위로 치솟았다. 한국은 임성재(24) 24위, 김시우(27) 54위, 이경훈(31) 76위, 김주형(20) 82위 등 4명이 ‘톱 100’에 자리잡았다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr