이준석, '尹 앞좌석 구둣발' 재차 해명 "거짓말 아냐… 당시 터널구간"

일부 누리꾼들 '사진 대조' 지적



[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 열차 안에서 구두를 신은 채 좌석 위에 발을 올려놓은 사진이 공개되며 논란이 되자, 이준석 국민의힘 대표는 "제가 자리를 비운 10분 사이에 일어난 일"이라며 해명했다. 그러나 누리꾼들의 문제 제기가 이어지면서 이 대표도 추가 해명을 내놓았다.

지난 13일 이 대표는 자신의 페이스북에 "'열정열차' 운행과정 중에서 우리 후보가 의자에 다리를 올려놓은 사진과 관련해 우리 후보가 유감 표명을 했다"며 "전후 사정과 관계없이 잘못된 일이고 앞으로 세심한 부분까지 살필 수 있도록 조심하겠다"고 밝혔다.

이어 "해당 좌석은 후보와 제가 마주보고 앉아 이야기하는 공간"이라며 "제가 잠시 방송 칸에 10여 분간 방송을 하러 간 사이에 저와 약 1시간 가까이 장시간 무릎을 맞대고 앉아 대화하느라 다리에 경련이 온 (윤) 후보가 제가 간 사이 참모진과 대화하면서 잠시 다리를 올린 것"이라고 해명했다.

이에 대해 일부 누리꾼들은 이 대표가 공개한 촬영 사진과 기존에 공개된 구둣발 사진의 차이점을 지적하며 "10여 분 사이의 일"이라는 주장이 사실이 아니라는 의심을 이어갔다. 윤 후보의 복장과 마스크에 새겨진 로고가 다르고, 창 외부가 어둡기 때문에 기존 사진과 촬영된 시점 등이 전혀 다르다는 지적이다.

당시 윤 후보가 구둣발을 좌석에 올린 사진은 이 대표가 공유한 사진과 달리 창밖이 깜깜했고, 윤 후보가 착용한 마스크도 이 대표와 함께 찍힌 사진과는 달랐다. 윤 후보의 복장도 두 사진이 서로 다르다는 지적이 나왔다.

이에 이 대표는 "열정열차는 해당일 운행 종료시각이 (오후)4시38분"이라며 "따라서 저녁에 운행한 적이 없다. 터널구간인 것"이라고 재차 해명했다.

또한 복장 의혹에 대해 "윤 후보는 탑승 중 환복한 적이 없다"고 말했고, 마스크 논란에는 "후보가 방송하면서 로고가 새겨진 마스크 바꿔 낀 것이 무슨 문제냐"고 반문했다.

한편 전날(13일) 윤 후보는 공보단을 통해 입장을 밝혔다. 그는 "장시간 이동으로 인한 가벼운 다리 경련으로 참모들에게 양해를 구하고 잠시 다리를 올렸다. 세심하지 못했던 부분 유감으로 생각한다"고 전했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr