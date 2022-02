스포츠중재재판소, 국제올림픽위원회 이의 신청 기각

카밀라 발리예바(16)의 2022년 베이징 동계올림픽 여자 싱글 출전 길이 열렸다.

스포츠중재재판소(CAS)는 14일 도핑 위반 통보를 받은 러시아반도핑기구(RUSADA)가 발리예바의 징계를 철회한 것과 관련해 국제올림픽위원회(IOC), 세계반도핑기구(WADA), 국제빙상경기연맹(ISU)이 제기한 이의 신청을 기각했다.

이에 따라 발리예바는 15일 오후 7시 쇼트프로그램과 17일 오후 7시 프리스케이팅에 예정대로 출전한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr