[아시아경제 지연진 기자] 엠피대산 엠피대산 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 774 전일대비 20 등락률 -2.52% 거래량 101,962 전일가 794 2022.02.14 11:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일MP대산 "中 법인, 美 흡입형 코로나19 차단제 '코빅실-V' 독점 판권 MOU"MP그룹, MP대산으로 상호 변경 close 은 조합 비분 양수도에 따라 최대주주가 페리카나에서 옵트론텍으로 변경됐다고 14일 공시했다.

옵트론텍은 종전 지분율 9,95%에서 25.37% 확대됐고, 페리카나 지분은 44%에서 전량 소멸됐다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr