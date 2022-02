'광명성절' 이틀 앞둔 北, 행사로 '분위기 띄우기'

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 김정일 국방위원장 생일(2월 16일)인 '광명성절' 80주년을 이틀 앞두고 다채로운 행사로 분위기를 고조시키고 있다.

조선중앙통신은 14일 "평양에서 개막된 제1차 광명성절 경축 인민예술축전은 날이 갈수록 성황을 이루고 있다"면서 "13일 예술축전 2일 공연이 인민문화궁전과 동평양대극장, 봉화예술극장, 청년중앙회관에서 진행되었다"고 소개했다. 인민예술축전은 김정일 국방위원장의 생일을 기념해 올해 처음 열린 것으로 오는 18일까지 진행된다.

전날 평양에서는 광명성절을 기념, 수중 체조 공연도 열렸다. 통신은 "광명성절 경축 수중체조무용모범출연이 13일 청춘거리 수영 경기관에서 진행되었다"며 "출연자들은 백두 광명성으로 탄생하시어 만고불멸의 업적을 쌓아 올리신 절세의 위인을 그리는 온 나라 인민의 충성의 마음을 여러 종목에 담아 펼쳐 보였다"고 전했다.

또 통신은 광명성절을 기념하기 위해 러시아 정부, 정당, 단체들의 경축 모임이 지난 9일 모스크바에서 진행됐다고 전했다. 경축 모임 참가자들은 김일성과 김정일의 모습이 담긴 영상미술 작품에 헌화하고 김정일의 업적을 다룬 북한 영화를 감상하기도 했다.

