'비대면 희망플러스 특례보증', 5부제에서 전일 신청으로 변경

[아시아경제 최동현 기자] 중소벤처기업부는 고객이 지역신보 '희망플러스 특례보증' 신청을 쉽게 할 수 있도록 취급 은행을 확대하고 5부제를 해제해 날짜에 관계없이 신청 가능하도록 개선한다고 14일 밝혔다.

희망플러스 특례보증은 방역지원금을 받은 중신용 소상공인에게 1000만원 한도로 1%대의 초저금리 대출을 지원하는 금융지원 프로그램이다. 기존 지역신보 보증상품과는 달리 일반 ‘운전자금’과 제2금융권 기존 대출을 대환하는 ‘대환자금’ 모두 신청 가능하다. 두 개 자금을 모두 이용하면 사업자별로 최대 2000만원까지 받을 수 있다.

개인사업자가 운전자금을 신청하면 기관 방문없이 시중은행 애플리케이션을 통해 빠르면 신청 당일 대출금을 지급받을 수 있다. 지역신보 창구에서도 신청·접수를 병행해 출시 이후 11영업일(1월24일~2월10일)간 총 3486억원의 긴급 자금이 공급됐다.

이날부터는 희망플러스 특례보증을 신청할 수 있는 은행이 현행 8곳에서 11곳으로 늘어난다. 고객의 거래은행 선택의 폭을 넓히기 위해서다. 아울러 신청 5부제를 종료해 날짜에 관계없이 전일 신청이 가능하도록 개선됐다.

신청은 신용보증재단중앙회 누리집 내 ‘희망플러스 특례보증’ 전용 페이지에서 가능하다. 은행별 신청 매뉴얼과 개인신용평점 및 방역지원금 수급내역도 조회가 가능하다.

은행 앱을 통한 비대면 신청시 국세청 홈택스 및 정부24에 개인용 공동인증서를 사전에 등록하면 된다. 임차사업자의 경우 앱 등록을 위해 임대차계약서 사본(사진)을 준비해두면 더욱 신속하게 지원을 받을 수 있다.

한편, 방역지원금을 받은 개인신용평점 839점 이하(옛 4등급 이하) 사업자를 최대 2000만원 한도로 지원하는 ‘중·저신용 소상공인 특례보증’도 추가로 중복해서 지원받을 수 있다. 이는 지역신보 창구에서 신청·접수가 가능하다.

권영학 중기부 기업금융과장은 “강화된 방역조치에 따른 소상공인들의 부담을 조금이나마 덜어드리기 위해 신속히 자금을 집행하고 있다”며 “2금융권의 고금리 대출을 1금융권 저금리로 전환하는 대환자금도 지원하고 있으니 많은 이용을 바란다”고 밝혔다.

